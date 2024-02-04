ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لهندسة وتكنولوجيا المعلومات

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لهندسة وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والتنمية في إفريقيا، الذي عقد برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق بين مفوضية العلوم والتكنولوجيا والبحث بالاتحاد الإفريقي والمجلس الإفريقي للعلوم والبحوث والابتكار.



كانت نقابة المهندسين المصرية، شاركت في فعاليات افتتاح المؤتمر بكلمة للمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة، عبر خلالها عن سعادته باحتضان مصر للمؤتمر للمرة الثانية موجها التحية باسم جموع المهندسين للوفود الإفريقية المشاركة بالمؤتمر.



وأوصى المؤتمر بتكليف المجلس الإفريقي للعلوم والبحث والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي (ASRIC) والاتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية بعمل دراسة لإنشاء مركز متخصص فى إفريقيا فى شئون نقل وتسويق التكنولوجيا لدعم الصناعة والتجارة البينية، وتشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على إنشاء مراكز تسويقية لمخرجات العلوم والتكنولوجيا في جامعاتها ومراكزها البحثية، لتفعيل استخدام نتائجها في دفع عمليات التصنيع بما يعود إيجابياتها على الصناعة الإفريقية وكذا التجارة الإفريقية البينية.

كما تم التوصية بتكليف كل من الاتحاد الدولى للمنظمات الهندسية (WFEO) والاتحاد الإفريقى للمنظمات الهندسية (AFEO) لتشجيع الدول الإفريقية للارتقاء بالمستوى الهندسي في مجال نقل التكنولوجيا وإنشاء منظومة معلوماتية لاحتياجات الصناعات القائمة بكل منها والعمل على الاستفادة من مخرجات البحث العلمي من خلال التعاون والتكامل مع المراكز البحثية بدولها، بالإضافة إلى تكليف كل من المجلس الإفريقي للعلوم والبحث والتكنولوجيا - الاتحاد الإفريقي (AU-ASRIC)، الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية (WFEO) والاتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية (AFEO) للبدء في عمل دراسة على مستوى الاتحاد الإفريقي لتعظيم استخدام الهندسة وتكنولوجيا المعلومات للدفع والارتقاء بالتجارة الإفريقية البينية لتحقيق أهداف اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية (ِAfCTA).