رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات: إطلاق مبادرة قومية للتعلم الإلكتروني

أعلنت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، عن أن المعهد بصدد إطلاق مبادرة قومية للتعلم الإلكتروني تماشيًا مع التحول الرقمي وتأهيل جيل جديد من المتعاملين في وظائف المستقبل.

جاء ذلك خلال حفل ختام ملتقى "إبداع" الخامس لكليات التربية النوعية الذي تستضيفه جامعة بنها ممثلة في كلية التربية النوعية ببنها بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم، عميد نوعية بنها، والدكتور غادة شاكر، وكيل كلية التربية النوعية ببنها، والدكتور محمود منصور، رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى، والوفود المشاركة من أساتذة وطلاب 10 جامعات مصرية.

وفي كلمته، أكد رئيس جامعة بنها، أن ملتقى "إبداع" الخامس لكليات التربية النوعية ببنها أحد أهم الفعاليات لاكتشاف المواهب ورعاية الموهوبين والهدف منه ليس التنافس بل الارتقاء والإبداع والحرص على التواصل في إطار رؤية القيادة السياسية في الاستثمار في البشر من أجل تخريج جيل من المؤهلين لسوق العمل وتحويل الأفكار إلى كنوز وتقديم خدمات جامعية للمجتمع المحيط ومنسوبي الجامعة.

وأشار الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة، إلى أن القيادة السياسية تسعى إلى أن يكون في كل محافظة ساحة من الإبداع، من أجل الاستثمار في الشباب.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية ببنها، أن الفرق المشاركة مثَّلت 10 جامعات بفرق بلغ عدد طلابها 350 طالبًا وطالبة في إطار سعي وزارة التعليم العالي والجامعة لإعداد جيل من الطلاب قادر على الإبداع.