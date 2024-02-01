الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

250 شابًا يشاركون فى مبادرة خليك إيجابى فى كفرشكر بالقليوبية

250 شاب للمشاركة
250 شاب للمشاركة فى مبادرة خليك ايجابى فى كفر شكر بالقليوبية

أطلق مجلس مدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس المركز والمدينة، إشارة البدء فى حملة مبادرة خليك إيجابى التى يشارك فيها أكثر من 250 شابًا من مراكز الشباب وطلاب المدارس والمجتمع المدني.

وتأتي هذه المبادرة لمشاركة عمال النظافة في نظافة الشوارع بهدف نشر ثقافة الحفاظ على النظافة العامة ووضع المخلفات وإلقائها فى الصندوق المخصص لها، والقضاء على ظاهرة النباشين وزراعة الأشجار حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين. 

لنشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي داخل المجتمع

 وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفرشكر، أن فعاليات حملة مبادرة خليك إيجابى مستمرة داخل المركز والمدينة بمشاركة 250 شابًا تقريبًا، لنشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي داخل المجتمع، والتأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق فى نظافة الشوارع والطرق والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضارى الذى يبعث روح الانتماء والتفاؤل بين المواطنين.

تفاصيل فعاليات الحملة

وأضاف رئيس مركز ومدينة كفرشكر، فى تصريحات صحفية، أن فعاليات حملة مبادرة خليك إيجابى شهدت نظافة الشوارع ودهانات الأرصفة وزرع أشجار من خلال خلية نحل من الشباب وطلاب المدارس والجمعيات الأهلية وعمال النظافة، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين حضروا جميعًا من الصباح الباكر للرغبة القوية لديهم فى أعمال المشاركات المجتمعية الهادفة داخل المجتمع حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري، ونشر الثقافة والتوعية لوضع المخلفات في الصناديق والأماكن المخصصة. 

والتقى "عبدالمنعم" بجميع الشباب والعمال المشاركين فى مبادرة خليك إيجابى بالمركز والمدينة، لحثهم على ضرورة نشر الفكر والثقافة الإيجابية داخل المجتمع فى شتى المجالات وإحساسهم بالمسئولية، والوقوف بروح وطنية مخلصة بجانب بلدهم، والعمل على بث الطمأنينة بين كل الناس والاهتمام بالمبادرات الهادفة والخدمية فى تحسين وتطوير المجتمع والحفاظ على السلوكيات الإيجابية فى التعامل ونشرها بين أفراد المجتمع.

وشارك فى الحملة محمد غنيم وأحمد صلاح وإبراهيم سعيد نواب رئيس المركز والمدينة، ومديرو الإدارات التعليمية والشباب والرياضة وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة. 

خليك إيجابي كفر شكر محافظة القليويية النظافه العامة عمال النظافة

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