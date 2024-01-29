نائب رئيس جامعة بنها يتفقد فعاليات ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب فعاليات اليوم الثاني لملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية " والتى تنظمه كلية التربية النوعية بالجامعة.

وقام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد فعاليات الملتقى في مجال التربية الفنية، بمجالاته المتنوعة بمقر مركز رعاية الموهوبين بالجامعة مشيدا بأعمال الطلاب الإبداعية وأن الجامعة حريصة على إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة قادرة علي التعامل مع المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

يذكر أن كلية التربية النوعية بجامعة بنها تنظم ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية ولمدة 5 أيام في الفترة من 28 يناير وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير بمشاركة 350 طالب وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.

واستقبلت الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري فريق زيارة التقييم الأساسية من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) برئاسة الدكتور عمرو محمد حنورة الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، والدكتورة مها أبوالنجا الباحث بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.

وتأتى الزيارة فى إطار بدء إجراءات إعتماد معمل التشخيص البيطري بكلية الطب البيطري من المجلس الوطني للإعتماد إيجاك طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025-2017، وكذلك في إطار تنفيذ أنشطة مشروع معمل التشخيص البيطري بكلية الطب البيطري الممول من وحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور حسام فؤاد عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن سمير فريد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عواد عبدالتواب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالفتاح منجد سليم المدير التنفيذي لمعمل التشخيص البيطري بالكلية، وأعضاء الفريق التنفيذي للمعمل داخل الكلية