9600 قرار علاج على نفقة الدولة في مستشفى كفر شكر بالقليوبية

أعلن الدكتور محمد ناجى أبوزيد، مدير مستشفى كفر شكر التخصصي بالقليوبية، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، عن إصدر المستشفى 9600 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين بمختلف التخصصات العلاجية والعمليات الجراحية خلال عام 2023، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لصحة وعلاج المرضى فى جميع التخصصات الطبية بإشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأضاف مدير مستشفى كفر شكر التخصصى فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم إجراء 2907 عمليات جراحية مختلفة بقسم العمليات وتقديم خدمات الحضانة لـ620 من الأطفال المبتسرين وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية الداخلية المختلفة لعدد 5927 من المرضى بالأقسام المختلفة، وذلك من خلال الأطقم الطبية المتميزة والاستشاريين داخل المستشفى، مشيرا إلى أن المستشفى تحرص دائما على حسن ومهارة تقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية والحرص على ارتفاع دراجات شفاء المرضى بالمستشفى من خلال تقديم الخدمات الصحية بواسطة الطواقم الطبية المتميزة الغمكانيات الطبية والأجهزة الحديثة بالمستشفى.

مبادرة تكافل وكرامة لعلاج غير القادرين

وأشار ناجي إلى أن مستشفى كفر شكر التخصصى شاركت في المبادرات الرئاسية في مجال صحة المواطنين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة تكافل وكرامة لعلاج غير القادرين، ومبادرة فحص مرضى الأورام بقسم الأشعة التخصصية، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات المختلفة ومبادرة الكشف على الأمراض الوراثية في حديثي الولادة ومبادرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأوضح ناجي أن ثقة المرضى وحسن خدمتهم فى الكشف والعلاج هو هدفنا جميعا بإدارة المستشفى التى تم تطويرها حديثا بملايين الجنيهات بأحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية وتزويدها بالخدمات والعديد من التخصصات الطبية وفرق الاستشاريين المتخصصين فى علاج المرضى في كل التخصصات، لمواكبة خطة وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع الطبى وصحة المرضى وإنشاء وتطوير المستشفيات، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لخدمة وعلاج المرضى بكافة الإمكانيات والأجهزة الحديثة من أجل صحة أفضل للمصريين.