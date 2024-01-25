الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار متوسطة تضرب مدن وقرى القليوبية

أمطار متوسطة تضرب
أمطار متوسطة تضرب القليوبية

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار ما بين متوسطة وشديدة ضربت أنحاء المحافظة دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن.

وتزامنا مع الأمطار متفاوتة الشدة شهدت محافظة القليوبية انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وحالة الطقس السيء.

ومع سقوط الأمطار التي ضربت القليوبية جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ونشر معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

فيما دفعت الشركة بعدد من المعدات لرفع آثار الأمطار وتجمعات المياه خاصة في الأنفاق وعلى الطرق الرئيسية للتسهيل على المواطنين وأصحاب السيارات في تحركاتهم.

محافظ القليوبية مياه الأمطار ترااكمات المياه سقوط الأمطار موسم الشتاء

مواد متعلقة

تشييع جثامين 5 أطفال لقوا مصرعهم فى حريق منزل بالقليوبية

إصابة عامل فى مشاجرة مع صاحب مخبز ونجله لرفضهم صرف الخبز بكفر شكر

محافظ القليوبية يهنئ قيادات الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

محافظ القليوبية يوجه بسحب تراخيص 3 سيارات للسير عكس الاتجاه

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشبرا الخيمة والخصوص

كفاح على شط النيل.. "عم بلال" يسترزق من صناعة "السبت": ورثت المهنة عن والدي

ارتياح بين طلاب «إعدادية القليوبية» من مستوى أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية

مصرع وإصابة 3 في تصادم توك توك وتروسيكل بالقليوبية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

صور

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة