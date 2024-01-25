تشييع جثامين 5 أطفال لقوا مصرعهم في حريق منزل بالقليوبية

شيَّع أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جنازة 5 أطفال لقوا مصرعهم إثر نشوب حريق هائل داخل عقار مكون من 6 طوابق، بسبب ماس كهربائي شب في ثلاجة المنزل أشعل النيران في ستارة المنزل.

وخرجت الجثامين من مشرحة مستشفى ناصر العام، وجرى تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن خيمت على أفراد الأسرة وأهالي المنطقة.

وكانت قد كشفت التحريات الأولية في حريق هائل داخل عقار مكون من 6 أدوار، بمنطقة قهوة شرف بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأن السبب وراء الحريق حدوث ماس كهربائي في ثلاجة المنزل أشعل النيران في ستارة المنزل، أسفر عن مصرع 5 أطفال وإصابة والدتهم، وإصابة الأب بعدة كسور، جرى نقل الجثث لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضحت التحريات، أن أفراد الأسرة كانوا نائمين أثناء نشوب الحريق، وأن الأب فور شعوره بالحريق قفز من الطابق الرابع، وتركهم وأصيب بعدة كسور حجز على إثرها في المستشفى.

تفاصيل الحادث

البداية عندما شهدت منطقة قهوة شرف بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقعة مؤلمة، وهي نشوب حريق بعقار مكون من 6 أدوار، أمام شركة الغاز، وأسفر عن مصرع 5 أطفال وإصابة 2 آخرين.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وجري نقل الجثث والمصابين لمستشفي ناصر العام، والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى، وتقديم العلاج للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدي بنشوب حريق هائل بمنزل بمنطقة قهوة شرف دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ووقوع وفيات ومصابين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص وبيان سبب الحريق، كما صرحت بدفن الجثث الأربعة عقب إنتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ونقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.