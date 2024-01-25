أسماء 4 أطفال ضحايا حريق عقار في شبرا الخيمة

نشب حريق بمنزل بمنطقة قهوة شرف أمام شركة الغاز، في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن مصرع 4 مواطنين وإصابة 2 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وجرى نقل الجثث والمصابين لمستشفي ناصر العام، والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى، وتقديم العلاج للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدي، يفيد نشوب حريق هائل بمنزل بمنطقة قهوة شرف دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

انتقلت قوات الأمن، ورجال الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بعقار بمنطقة قهوة شرف دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

أسفر الحريق عن مصرع 4 مواطنين وهم “فاطمة م“ 10 سنوات، و”فرح أ”، 7 سنوات، و"على أ"، 10 سنوات، و"رقية. م"، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى ناصر العام، أما المصابين هم ريتاج أ “، و"بدور ي”، وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام للعلاج، وتم السيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص وبيان سبب الحريق، كما صرحت بدفن الجثث الأربعة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.