برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة القليوبية 2024

أكدت مصادر رفيعة المستوى داخل ديوان عام محافظة القليوبية، أنه جار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مشيرًا أنه من المتوقع ظهور النتيجة فى الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، وسيتم توفيرها من خلال الرابط التالي فور اعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2024

وأوضح أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية بالدرجات بإجمالي 140 درجة للفصل الدراسي الأول، وتوزيعها علي المواد كالأتي:

اللغة العربية 40.

اللغة الإنجليزية 30.

الدراسات 20.

الرياضيات 30.

العلوم 20.

المجموع الكلى 140.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2024

https://natiga.qalubiaedu.org/

وكان قد اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية الأربعاء الماضى امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، حيث أدي 113262 طالب وطالبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، داخل 440 لجنة امتحانية، وفق جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية.

وعبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، عن ارتياحهم بمستوى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، كما أنه تضمن نقاط بسيطة التي تميز الطالب المتميز عن غيره، إلا أنه في مجمله كان امتحانًا جيدًا.

وبدورها أعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتظام امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، مؤكدة أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أية أجزاء من خارج المقررات الدراسية التي تلقاها الطلاب على مدار الفصل الدراسي الأول.

فيما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مادة الدراسات الاجتماعية بعد بدء الطلاب أداء الامتحان، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وفتح تحقيق عاجل بها.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، الأربعاء الماضي، واستمرت حتى 24 يناير الجارى، حيث أدى 113 ألف طالب الامتحانات فى 440 لجنة، فيما يؤدى 1889 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية فى 9 لجان، و6 طلاب مكفوفين فى لجنة واحدة، و50 طالبًا من ضعاف السمع والصم فى 4 لجان.