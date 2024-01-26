إطلاق قافلة طبية متكاملة لعلاج المرضى في طوخ بالقليوبية

أطلقت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، القافلة الطبية المجانية بقرية سري التابعة لطوخ اليوم الجمعة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام للكشف وعلاج المرضى في العديد من التخصصات مجانيا بإشراف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن القافلة الطبية تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات الطبية، من أجل تقديم خدمة طبية أفضل تشمل علاج المرضى فى كافة المناطق داخل مدن وقرى المحافظة.

وأضاف أن القافلة الطبية المتخصصة داخل القرية التابعة لمدينة طوخ سوف تستمر بداية من اليوم وحتى ثلاثة أيام لتكون الفرصة كافية لتمكين جميع المواطنين من الكشف والعلاج والاطمئنان على صحتهم بواسطة نخبة متميزة من الأطباء وتبنى أى حالات مرضية تحتاج إلى بعض الإمكانيات وعمليات داخل المستشفيات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لراحة وخدمة جموع المرضى.

خطة موضوعة تجوب جميع مدن وقرى المحافظة

وأوضح الجزار أنه يوجد خطة موضوعة تشمل تجوب جميع مدن وقرى المحافظة الأكثر احتياجا بهدف الوصول إلى كل مواطن داخل القرى والعزب للكشف والعلاج والاطمئنان على الصحة العامة وعلاج المرضى بالمجان فى كافة التخصصات الطبية.

كما الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا مع مسئولي الرقابة الداخلية بالإدارات الصحية بحضور الدكتورة سارة عبد المجيد، مسؤول الرقابة بالمديرية لمراجعة المهام المنوط بها مسئولي الرقابة الداخلية بكل إدارة صحية ومناقشة خطة العمل.

وشدد الجزار على ضرورة التواصل الجيد مع العاملين داخل المنشآت الصحية التابعة لكل إدارة لمحاولة الوصول لحلول جيدة لأي ملاحظات أو صعوبات تعيق حركة العمل، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لإصلاح وتلافي أي عقبات من أجل صالح العمل بالمنظومة الصحية.