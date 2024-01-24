الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة شخصين في حادث تصادم بالقليوبية

جثة
جثة

 لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب شخصان آخرين، إثر حادث تصادم “توك توك” مع “تروسيكل” على طريق "الأحراز – شبين القناطر" دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد وقوع حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل على طريق الأحراز – شبين القناطر ووجود جثة ومصابين.

انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام توك توك يستقلة 3 أشخاص مع تروسيكل نتيجة السرعة، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة مستقلى التوك توك وهم «ر ع ع» 32 سنه ربة منزل متوفاة متأثرة باصابتها واصابة كلا من «ت م ع» 37 سنة و«ا م س» 20 سنة سائق التوكتوك.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن جثة المتوفاة والاستعلام عن حالة المصابين.

مديرية أمن القليوبية شبين القناطر طريق الأحراز سائق التروسيكل حادث

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