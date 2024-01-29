إطلاق قافلة طبية متكاملة لعلاج المرضى مجانًا بقرية "أسنيت" في القليوبية

أطلقت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، قافلة الطبية المجانية بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر داخل مقر الوحدة الصحية بالطريق السريع بنها المنصورة لمدة يومين بداية اليوم الإثنين، حتى غدا الثلاثاء شاملة كافة التخصصات الطبية والكشف والعلاج بالمجان وعلاج على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن القافلة الطبية تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات الطبية، وذالك من أجل تقديم خدمة طبية أفضل تشمل علاج المرضى في كافة المناطق داخل مدن وقرى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن القافلة الطبية المتخصصة داخل مقر الوحدة الصحية بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر تستمر لمدة يومين لإعطاء الفرصة لجميع المواطنين من الكشف والعلاج والإطمئنان على صحتهم بواسطة نخبة متميزة من الأطباء وتبنى أى حالات مرضية تحتاج إلى بعض الإمكانيات وعمليات داخل المستشفيات مع توافر خدمة العلاج على نفقة الدولة للمرضى الغير قادرين وذالك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لراحة وخدمة جموع المرضى

وأوضح "الجزار"، أنه يوجد خطة موضوعة تشمل تجوب جميع مدن وقرى المحافظة الأكثر احتياجا بهدف الوصول إلى كل مواطن داخل القرى والعزب للكشف والعلاج والاطمئنان على الصحة العامة وعلاج المرضى بالمجان في كافة التخصصات الطبية من أجل صحة أفضل للمواطنين.

كما أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينتي بنها وكفر شكر لمتابعة عدد من مشروعات الرصف والتطوير ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى تفقد مصانع إنتاج وتعبئة المواد الغذائية، وذلك بهدف متابعة تلك المشروعات والانتهاء منها حسب جداولها الزمنية المحددة والاطمئنان علي توافر السلع الغذائية خاصة السكر.