الأحد 28 يناير 2024
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محافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الوفود المشاركة بملتقى "إبداع" لكليات التربية النوعية

نائب رئيس جامعة بنها
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب

تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، المدن الجامعية ببنها للاطمئنان على إقامة وفود الجامعات المشاركة بملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة شاكر، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وأعرب الدكتور تامر سمير، عن سعادته البالغة بتنظيم الجامعة ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، موجهًا الشكر لجميع الجامعات المشاركة متمنيا النجاح والتوفيق لفعاليات الملتقى الذى يشارك فيه 10 جامعات مصرية.

يذكر أن كلية التربية النوعية بجامعة بنها تنظم ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية ولمدة 5 أيام في الفترة من 28 يناير وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير  بمشاركة 350 طالبًا وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.

كما كرم الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، المشاركين  في دورة TOT (المدرب المشارك).

وأكد الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة على تحسين ثقافة التدريب داخل المركز وبناء قدرات وتنمية مهارات الكوادر البشرية وتأهيلها للقيادة، مشيرا إلي أن  إدارة الجامعة  حريصة علي تقديم كافة الإمكانات لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الادارى للنهوض بالجامعة علي كافة المستويات، بما ينعكس بدوره علي أداء العمل وتحسين جودته. 

وأضاف رئيس الجامعة، أن مركز تنمية القدرات يستهدف التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة، كما أن المركز قام بإعداد برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة. 

من جانبه، قال الدكتور هاني شحتة، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، إن الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام، تم خلالها إكساب المشاركين بالمعلومات والمهارات المطلوبة وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية، كما تم تزويدهم بأنواع التدريب وتطوير أدائهم وإكسابهم القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعة وكيفية إعدادها.

وأوضح مدير المركز أن البرنامج استهدف رفع أداء المتدربين باستعمال أفضل وسائل العرض والتقديم وتزويدهم بمهارات إعداد مواد تدريبية متميزة وإعداد الحقيبة التدريبية الجيدة بالإضافة إلى تقييم التدريب ومتابعته.

جامعة بنها وفود الجامعات التربية النوعية اقامة وفود ناصر الجيزاوى

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