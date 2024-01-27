بدء أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي بالقليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، عن بدء أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن بنها والقناطر الخيرية، وذلك وفق الجدول الزمني اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل المقبل.

وتم حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقا للتوقيتات المحددة لها للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

وتابع المحافظ، جهود مركز ومدينة بنها خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة الـ٢٢، أسفرت عن إزالة حالتيِّ بناء على مساحة ٧٥٠ مترًا مربعًا، كما تم إزالة ٥ أدوار مخالفة ببرج مكون من ١٠ أدوار بمنطقة الزهور والمتفرع من شارع ٨ بمنطقة الفلل بمدينه بنها، بالإضافة إلى إزالة طابق مخالف بمبنى على مساحة ١٥٠ مترًا بمنطقة الهابيتات بمنطقة الفلل.

وفي القناطر الخيرية تم اليوم إزالة تعدي عبارة عن جمالون بدون سقف على مساحة 900 متر بالقرار رقم 909 لسنة 2023 قطاع أبو الغيط، إزالة فورية لحالة إعادة تعدي عبارة عن قاعة أفراح على مساحة 4200 متر تقريبا، بالإضافة إلى إزالة فورية لحالة تعدي عبارة عن قاعة أفراح على مساحة 1400متر تقريبا أملاك ري قطاع أبو الغيط.

وأسفرت الحملات اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى يوم الخميس 25 يناير 2024، عن إزالة عدد (2027) حالة أراضي زراعية بمساحة (122 فدان و15 قيراط و4 سهم)، وعدد مخالفات بناء (672 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82987م٢) بإجمالي 2699 حالة تعدٍ بناء وزراعة وتم تحرير 1105 محاضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.