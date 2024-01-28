الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عرب العيايدة بطل دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية فى خماسى كرة القدم بالقليوبية

عرب العيايدة بطل
عرب العيايدة بطل دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية

شهد الدكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، نهائى دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، على ملاعب جمعية الشبان العالمية ببنها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شهدت النهائيات لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية منافسات قوية بين الفرق المتنافسة سعيًا لخطف بطاقة الصعود للتصفيات النهائية بين فريقى عرب العيايدة ودمنهور شبرا فى خماسى كرة القدم والتى انتهت بفوز فريق عرب العيايدة 3/صفر، بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة، نيفين ممدوح، ميرام السيد مسؤول الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والكابتن محمد عزازى مدير إدارة الرياضة بالمديرية.

دوري الأندية الصغيرة تضمن أيضا كرة اليد وتنس الطاولة

اعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن سعادته لفوز الفرق الفائزة، مهنئا فريق عرب العيايدة بطل دورى الاندية الصغيرة والأحياء الشعبية فى خماسى كرة القدم، موضحا أن دورى الأندية الصغيرة تضمن أيضا "كرة اليد، وتنس الطاولة" وإن الدورى الأندية الصغيرة جاء على مدار خمسه أشهر وحصلت الفرق الفائزة فى كرة اليد وتنس الطاولة على جوائز مالية مؤكدا على إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بتشجيع وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والمنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية داخل المحافظة

يأتي فعاليات دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بكافة إدارات الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وعددا من قيادات مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية 

الشباب والرياضة الاحياء الشعبية دورى الأندية محافظة القليوبية محمود الصبروط

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