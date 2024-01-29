ضبط صاحب مصنع هارب من 25 سنة سجن بالقليوبية

تمكنت أجهزة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من ضبط صاحب مصنع هارب من 25 سنة حبس و52 حكمًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من ضباط البحث الجنائي بالمديرية يفيد بضبط مالك مصنع للكابلات الكهربائية، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية في 52 حكم (مستأنف، جزئى) بتهم (تبديد، إيصال أمانة).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.