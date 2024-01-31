محافظ القليوبية يتفقد عددًا من منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية على منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية بالمحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى تفقد مصنعين لتعبئة المواد الغذائية لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الإنتاج.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد عدد من السلاسل الغذائية الكبرى بمدن بنها ثم قليوب ثم القناطر الخيرية، وتأكد من توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها مبادرة رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.

وتجول محافظ القليوبية بتلك السلاسل واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع من مسئولي المعارض عن اسعار السلع المقدمة للمواطنين مثل السكر والذي يتم توفيره بكميات كبيرة بسعر 27 جنيه للكيلو وكذلك الأرز والزيت بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والعدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المنتجات والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

والتقى محافظ القليوبية بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، واستمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وخلال تفقده، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.

وأكد محافظ القليوبية، أن إجمالي عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمع استهلاكي و318 منفذ جمعيتي، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذ ثابت ومتنقل "تحيا مصر"، بالإضافة إلى 49 منفذ أهلي تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية.

وخلال جوله الهجان تم ضبط ٢ تجار يقومون بيبيع سلع غذائية أعلي من السعر المعلن وعلي الفور وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بذلك

ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.

وثمن مبادرة تخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها الكثير من الدول.

وتابع المحافظ الجولة، بتفقد مصنعين لتعبئة المواد الغذائية بمدينتي بنها والقناطر الخيرية لتعبئة وتغليف السلع الغذائية كالسكر والأرز والدقيق والزيت، حيث تفقد خطوط الإنتاج، وأثنى على جودة الإنتاج ووجود كميات كبيرة من السلع كمخزون يتم توزيعه بمدن ومراكز المحافظة المختلفة لسد احتياجات المواطنين.