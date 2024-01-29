محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف الطرق والشوارع بالخصوص

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية لتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة شارع الخليج المصري بمدينة الخصوص ضمن خطة مشروعات قطاع رصف الطرق بالمحافظة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارىي تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد “الهجان” أعمال فرد طبقة السن والأساس بالشارع بطول 1.3 كيلو متر وبتكلفة 6 مليون جنيه، ويقوم على أعمال التنفيذ مديرية الطرق بالمحافظة حيث تم الإنتهاء من إنشاء الأرصفة الجديدة وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك، فضلًا عن إزالة كافة الإشغالات بالمنطقة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري كونه شارع رئيسي وحيوي.

وأكد محافظ القليوبية أنه سيتم متابعة المقاولين للتأكد من الالتزام بمواصفات الرصف وتحقيق أعلى نسب إنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، موجها أيضا بالالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مع اللواء ناصر محمد شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول والوفد المرافق له، أوجه التعاون للتوسع في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمات ومنافذ تسويقية جديدة بالمحافظة لمواجهة الزحام على محطات الوقود، وذلك لإنشاء محطات وقود بمدن قليوب وشبرا الخيمة بشارع 15 مايو وبمنطقة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية.

وأكد محافظ القليوبية خلال اللقاء على أهمية التوسع في إنشاء محطات الوقود والغاز والخدمات المتكاملة بأحياء ومراكز المحافظة المختلفة بخاصة المدن التي بها كثافة سكانية عالية، تسهيلا على المواطنين وتشجيعًا للاستثمار تنفيذًا لخطة الدولة وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة معلنًا دعمه الكامل وتقديم كافة التسهيلات لإقامة محطات الوقود والمنافذ التسويقية للشركة فى عددا من مدن وأحياء المحافظة للتسهيل على أصحاب السيارات