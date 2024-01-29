الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يُتابع انتظام فعاليات المبادرة الطلابية "طوخ نظيفة.. خليك إيجابى"

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد مبادرة طلاب المدارس

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المبادرة الطلابية (طوخ نظيفة) تحت شعار خليك إيجابي، التي يقوم بها أكثر من 100 شاب وفتاة من طلاب المدارس بمدينة طوخ، وذلك بهدف نظافة الشوارع وحث الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء وكافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة، للمشاركة في أعمال النظافة والتجميل والتطوير والحفاظ على البيئة، والتي تشهدها المحافظة بمختلف القرى والمراكز وخلق بيئة نظيفة في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب.

وانتشر شباب المبادرة بشوارع مدينة طوخ من بينها شارع نفق مشتهر، وشارع مجلس المدينة وشارع المحكمة وشارع أحمد عبدالعزيز، حيث تم عمل حملة نظافة عامة وجمعها في أكياس مخصصة لنقلها للمقلب الوسيط التابع للمدينة.

ووجه محافظ القليوبية الشكر لشباب المبادرة والقائمين عليها بمديرية التربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الشباب والرياضة، وحرص المحافظ في ختام المبادرة على التقاط الصور التذكارية لدعم الشباب المشاركين، ودافعا لاستمرار العمل لصالح بلدهم وخلو شوارعها من أي قمامة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين فى كافة مناطق وشوارع مدن وأحياء ومراكز المحافظة.

جاءت المبادرة بحضور اللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ وحمادة وهدان وخليل عبدالعظيم نائبي رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بديوان مجلس مدينة طوخ.

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