بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. مستشفى شبين القناطر "أمل" مرضى القليوبية

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعاتها داخل عددا من مدن وقرى محافظة القليوبية لإنشاء العديد من المشروعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والأوضاع المعيشية للمواطنين، نتيجة إهمال متوارث منذ سنوات طويلة، لم تصل لهم يد روح الاهتمام وجهود التنمية بحل مثل هذه المشكلات المزمنة والمتوارثة عبر سنوات، والتي اقتحمها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبادرة حياة كريمة، في كل ربوع مصر وتحديدا فى مركز شبين القناطر والذي يضم 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة، بتكلفة تصل إلى 8 مليارات من بينها مستشفى مركزي على 16 ألف متر بتكلفة واحد مليار و300 مليون جنيه لخدمة 800 ألف نسمة تقريبا برعاية طبية متميزة.

جهود وإنجازات مبادرة حياة كريمة

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن جهود وإنجازات مبادرة حياة كريمة متعددة ومتنوعة فى خدمات كثيرة داخل محافظة القليوبية والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ما يؤكد أن المواطن البسيط داخل كل قرية على رأس اهتمامات الدولة وتشغل عقل وفكر القيادة السياسية بإستمرار، مؤكدا المتابعة بصفة مباشرة ومستمرة وتقديم الدعم اللازم بكافة مراحل أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزى المقامة على مساحة 16 ألف متر لخدمة المرضى بالمدينة والقرى وكافة المناطق مترامية الأطراف الذين نهتم بخدماتهم واحتياجاتهم ووصول جهود الدولة وخطط التنمية فى شتى المجالات لإشاعة الرضا بينهم بجهود وإنجازات الدولة فى كافة ربوع مصر.

وأضاف محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية لـ"الدستور"، أنه من باب الحرص على سرعة خدمة المواطنين من هذه المشروع الطبى الضخم الغير مسبوق، تم تكليف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والجهات المختصة، بإعداد دراسة شاملة لكافة احتياجات المستشفى مع البدء في التعاقد على أحدث كافة الأجهزة الطبية والمعدات لبدء أعمال الفرش والإفتتاح فور إنتهاء الأعمال لسرعة خدمة وإستفادة أهالينا المرضى بهذا الصرح الطبى العملاق والمتكامل، مؤكدا أن خدمات المواطنين وراحتهم تأتى على رأس أولوياتنا لتسهيل حياتهم اليومية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف خالد العرفي، رئيس مركز شبين القناطر لـ "الدستور"، أن مستشفى شبين القناطر المركزى تعد أول مستشفى مركزي ضمن مبادرة حياة كريمة بشبين القناطر والتى تضم 36 قرية و138 عزبة على مساحة 16 ألف متر والمبنى الرئيسي على مساحة 4500 متر مربع لخدمة كل مريض ورعايته رعاية طبية وصحية فائقة فى كافة التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تطوير المستشفى القديمة بعد الانتهاء من المستشفى المركزي التى تنفذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا أن ميزانية المركز والمدينة كانت 10 ملايين ولكن بفضل جهود حياة كريمة بشبين القناطر أصبحت 10 مليارات جنيه ونقلت المواطنين نقلة حضارية تنافس مواطنى المدن والأحياء الجديدة من خلال تحسين واستكمال كافة الخدمات والمرافق.

وأوضح العرفي، أن جهود الأعمال تتم كخلية النحل لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية لخدمة المرضى والتى تضم بنك دم وبلازما، والعناية المتقدمة والحروق والعديد من التخصصات الطبية، مشيرا إلى أن المستشفى مكونة من عدة مبان الرئيسي به وحدات العمليات ومنها مدرسة تمريض وعدد الأسرة 375 سريرا بهدف تلقى المريض خدمته ورعايته الصحية فى مكان واحد داخل المستشفى لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.