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بالأسماء.. وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عددًا من القرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بالجامعة، وشملت القرارات تعيين الدكتور فهمي صلاح فهمي، بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ببنها وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتعيين الدكتور نصر طه حسن، الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة رئيسا لمجلس قسم المحاسبة بالكلية، وتعيين الدكتور أحمد انور السيد الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بالكلية.

كما شملت القرارات أيضًا قيام الدكتورة سوسن سامي مسلم الأستاذ المساعد بقسم أمراض الطيور والأرانب بكلية الطب البيطري بأعمال رئاسة مجلس قسم أمراض الطيور والأرانب بالكلية، وقيام الدكتورة أميرة محمد علي الأستاذ المساعد بقسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات بكلية الطب البيطري بأعمال رئاسة مجلس قسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات بالكلية.

جامعة بنها رئيس الجامعة تعيينات الجامعة ناصر الجيزاوى كليات الجامعة

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