الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يشهد اصطفاف المعدات لبدء الموجة الـ22 لإزالة التعديات

محافظ القليوبية يشهد
محافظ القليوبية يشهد إصطفاف معدات الإزالات للموجة 22

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اصطفاف معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية بأرض الاصطفاف بكلية التربية بجامعة بنها؛ في إطار الاستعدادات لبدء تنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة، والتي بدأت بالفعل اعتبارًا من 27 يناير الماضي وحتى 16 فبراير، بينما تبدأ المرحلة الثانية من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل المقبل.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة. 

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم الإعداد الجيد والمحكم والتأكد من عمل جميع المعدات بالكفاءة المطلوبة، حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة، وجهات الولاية، ومديرية أمن القليوبية لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين، مطالبًا بإعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى المحافظة خلال فترة تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات.

ووجَّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدِ جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدًا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها، من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولًا بأول لوزارة التنمية المحلية، ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام ومراكز الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق بالمحافظة. 

كما جرى التشديد على المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.

محافظ القليوبية اصطفاف المعدات الوحدات المحلية سيارات المحافظة مجالس المدن

مواد متعلقة

بالأسماء.. وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

250 شابًا يشاركون فى مبادرة خليك إيجابى فى كفرشكر بالقليوبية

إزالة 7 مبانٍ مخالفة ضمن أعمال الموجة الـ22 بالقليوبية

تنظيم رحلات سياحية تعليمية للطلاب الوافدين بجامعة بنها

بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. مستشفى شبين القناطر "أمل" مرضى القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد عددًا من منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية

حملة مكبرة لإزالة التعديات لإنشاء مشروعات خدمية فى كفر شكر

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد فعاليات ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟