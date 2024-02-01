محافظ القليوبية يشهد اصطفاف المعدات لبدء الموجة الـ22 لإزالة التعديات

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اصطفاف معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية بأرض الاصطفاف بكلية التربية بجامعة بنها؛ في إطار الاستعدادات لبدء تنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة، والتي بدأت بالفعل اعتبارًا من 27 يناير الماضي وحتى 16 فبراير، بينما تبدأ المرحلة الثانية من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل المقبل.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم الإعداد الجيد والمحكم والتأكد من عمل جميع المعدات بالكفاءة المطلوبة، حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة، وجهات الولاية، ومديرية أمن القليوبية لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين، مطالبًا بإعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى المحافظة خلال فترة تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات.

ووجَّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدِ جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدًا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها، من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولًا بأول لوزارة التنمية المحلية، ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام ومراكز الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق بالمحافظة.

كما جرى التشديد على المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.