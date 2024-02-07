الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انتخابات المحامين 2024.. اللجنة القضائية تبت في الطعون والتنازلات

المحامين
المحامين

تنظر اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، اليوم، الطعون والتظلمات التي تم استلامها على مدار الثلاثة أيام الماضية من السبت إلى الثلاثاء، تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات على مقعد النقيب أو عضوية المجلس غدا الخميس.

وأوضح المستشار سامح زكي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، آلية البت في الطعون المقدمة بشأن المرشحين في انتخابات النقابة المقرر عقدها 9 مارس المقبل.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": هناك طعون يتم البت فيها من قبل اللجنة القضائية المشرفة حال رأت اللجنة جديتها، وهناك طعون أخرى تستلزم استدعاء المرشح المقدمة في حقه لسؤاله بشأنها، وطعون ثالثة كيدية نحفظها.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس، ويمكن بعدها الطعن أمام قاضى الأمور الوقتية.

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ووصل عدد من قدموا أوراق ترشحهم على منصب النقيب العام للمحامين 19 محاميًا، بينما وصل عدد من قدم أوراق ترشحه على مناصب العضوية إلى 255 محاميًا، أغلبهم على مقعد استئناف القاهرة، وبعد القائمة الأولية أصبح العدد 18 مرشحا على منصب النقيب و250 للعضوية.

ويبرز في قائمة الـ١٨ مرشحا على منصب النقيب ٤ مرشحين، هم: عبد الحليم علام، النقيب الحالي وحمدي خليفة، النقيب الأسبق، وسامح عاشور، النقيب الأسبق، ونبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة والمرشح السابق لمنصب النقيب.

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