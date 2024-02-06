الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد البلشي: جولة للمؤسسات الصحفية لعرض كشف حساب والاستماع إلى مشكلات الزملاء

خالد البلشي - نقيب
خالد البلشي - نقيب الصحفيين

كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن تنظيمه خلال الفترة المقبلة جولة على المؤسسات الصحفية المختلفة، بمناسبة مرور عام على انتخابات المجلس لتقديم كشف حساب المجلس، والاستماع إلى مشكلات الصحفيين بالمؤسسات المختلفة.

وقال في اجتماعه مع محرري الملف، إن هذه الجولة تأتي في نفس التوقيت من العام الماضي، الذي عقد فيه جولة على المؤسسات لدعوة الزملاء إلى انتخابه؛ للاستماع إلى تقييم الصحفيين على أداء المجلس، ومعرفة مقترحاتهم، وسيقوم بدعوة أعضاء مجلس النقابة لمشاركته هذه الجولات.

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وأضاف أن تقرير نشاط اللجان المختلفة، سيصدر تقرير نشاط اللجان، مع موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية مارس المقبل.

وأكد "البلشي" أن الجولات التي سيعقدها بالمؤسسات الصحفية، ستناقش كل الملفات، وملفات تطوير النقابة، وما أنجزه المجلس خلال العام الماضي، ونشاط اللجان المختلفة، وكشف حساب عن كل نشاطات المجلس.

وتابع: "سأدعو الزملاء الصحفيين والمؤسسات للمشاركة في المؤتمر العام الذي ستعقده النقابة مايو المقبل؛ لمناقشة أزمات المهنة".

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