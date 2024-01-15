الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد البلشى: الصمت الدولى على إبادة الشعب الفلسطينى "عار"

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي تنظمه نقابة الصحفيين  ضمن فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الصمت الدولي علي حرب الإبادة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني عار.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة الصحفيين لمرور 100 يوم من العدوان على الشعب الفلسطيني، أننا اليوم نرسخ ما حدث في قطاع غزة.
واستكمل: حجم الجريمة يتعدى كل الاحتمالات، لافتًا إلى هناك أكثر من 2000 مجزرة وقعت منذ بداية الحرب، سقط فيها 24 ألف شهيد، و8 آلاف مفقود، واعتقال عدد كبير من الصحفيين، كما تم استهداف المؤسسات الإعلامية، وتدمير منازل الصحفيين، ورغم ما يحدث نجح الصحفيون الفلسطينيون في نقل الحقيقة وهذا يعد انتصارًا للصحفيين لمنع تزييف الحقيقة.

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وتابع البلشي: حجم الجريمة لا يمكن احتماله، فنحن اليوم نتحدث عن بطولة الصحفيين في أرض فلسطين، لأننا أئمة أكبر جريمة ارتكبت في عهد الصحافة لأننا أئمة شهيد صحفي يوميًا.
وجه نقيب الصحفيين، التحية للشعب الفلسطيني الصامد أمام آلة الحرب الصهيونى ، متابعًا: "ما نفعله سيظل أضعف الإيمان".
وأضاف خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه نقابة الصحفيين، أن اليوم التضامني
الذي تنظمه النقابة جاء لرصد حجم الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لدعم جهود محاكمة مرتكبي الجريمة.
ووجه "البلشى" رسالة شكر لجنوب إفريقيا على الجهد الذى بذلته لإعادة القضية الفلسطينية للصدارة، مشيرًا إلى أنه لا بد من محاكمة الاحتلال الصهيونى على المجازر التى يرتكبها بحق الشعب الفلسطينى، متابعًا: "الصحفيين الفلسطينيين نجح فى انتصار الرواية الفلسطينية وفرضوا الكلمة الفلسطينية رغم محاولات تغييبها".
حضر المؤتمر ممثلون عن السفارة الفلسطينية، واتحاد المحامين العرب، ويمثل الاتحاد سيد شعبان القائم بأعمال أمين عام الاتحاد، ولمياء مبدى، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد.

الكاتب الصحفي خالد البلشي
الكاتب الصحفي خالد البلشي
الكاتب الصحفي خالد البلشي
الكاتب الصحفي خالد البلشي
المؤتمر الصحفي الشعب الفلسطيني الصحفيين العدوان خالد البلشي

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