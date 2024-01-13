حماية الصحفيين: يجب أن يتوقف الآن قتل الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلى

جددت لجنة حماية الصحفيين الأممية دعواتها لحماية الصحفيين في غزة، مشددة على ضرورة وقف "عمليات قتل الصحفيين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: "وبعد 100 يوم من العدوان، فإن سجل إسرائيل الطويل الأمد في الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين يجب أن يخضع للتدقيق العام من خلال السماح لوسائل الإعلام الدولية والمحققين الدوليين بالدخول إلى غزة دون رقابة".

أضاف منصور: "ويجب أن يتوقف الآن قتل الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلي".

ووفقًا لبيانات لجنة حماية الصحفيين، قُتل ما لا يقل عن 82 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام، حتى 13 يناير، من بينهم 75 فلسطينيًا وأربعة إسرائيليين وثلاثة لبنانيين.

وأضافت اللجنة أن الصحفيين في غزة يواجهون "مخاطر عالية بشكل خاص أثناء محاولتهم تغطية الصراع أثناء الهجوم البري الإسرائيلي، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة، وانقطاع الاتصالات، ونقص الإمدادات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين العاملين حاليا في غزة.

وقد أعربت لجنة حماية الصحفيين مرارًا وتكرارًا عن مخاوفها بشأن "النمط الواضح لاستهداف الصحفيين وعائلاتهم من قبل الاحتلال".

وفي بيان صدر في ديسمبر الماضي، قال منصور: “لقد قتل الجيش الإسرائيلي من الصحفيين في 10 أسابيع أكثر من أي جيش أو كيان آخر في أي عام واحد. ومع مقتل كل صحفي، يصبح من الصعب توثيق الحرب وفهمها".