نبيه الوحش يتراجع عن الترشح لمنصب نقيب المحامين

أعلن المحامي نبيه الوحش المرشح لمنصب نقيب المحامين، تنازله عن الترشح لمنصب النقيب العام وعدم خوض الانتخابات المقررة في ٩ مارس المقبل.

وقال "الوحش" في بيان له: "لما كان ترشحي على مقعد نقيب المحامين العام قد أصاب المرشحين المنافسين بالذعر والرعب فأنني أقرر تنازلي عن الترشح على مقعد النقيب العام وعدم خوض تلك الانتخابات المحدد لها 9-3-2024".

وأضاف: "تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضدي، على الرغم من عدم اختصاص مجلس الدولة في النظر في مثل هذه القضايا وعدم اختصاصه الولائي. وبالرغم من استحالة استبعادي قانوناً، إلا أنني أعلن تنازلي عن الترشح لمنصب النقيب العام وعدم خوض الانتخابات".

وتنتهي اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، اليوم، من استلام الطعون والتظلمات والتنازلات بشأن أسماء المرشحين المدرجة في القائمة الأولية التي تم الإعلان عنها السبت الماضي.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من الفصل في الطعون والتظلمات غداً الأربعاء، على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الخميس، استعداداً لعقد الانتخابات في ٩ مارس المقبل.

ووصل عدد من قدموا أوراق ترشحهم على منصب النقيب العام للمحامين 19 محاميًا، بينما وصل عدد من قدم أوراق ترشحه على مناصب العضوية إلى 255 محاميًا، أغلبهم على مقعد استئناف القاهرة، وبعد القائمة الأولية أصبح العدد 18 مرشحا على منصب النقيب و250 للعضوية.

ويبرز في قائمة الـ١٨ مرشحا على منصب النقيب ٤ مرشحين، هم: حمدي خليفة، النقيب الأسبق، وسامح عاشور، النقيب الأسبق، وعبد الحليم علام، النقيب الحالي، ونبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة والمرشح السابق لمنصب النقيب.