الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل الاستعدادات لعقد المؤتمر العام

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن توجيه الدعوة لرؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، للمشاركة في المؤتمر العام، الدي ستعقده النقابة مطلع مايو المقبل؛ لمناقشة الأزمات التي تمر بها المهنة، وتقديم مقترحات بشأنها.

وقال في تصريحات لمحرري الملف، إن المؤتمر العام سيناقش ثلاثة محاور هامة؛ هي مستقبل صناعة الصحافة الورقية والإلكترونية، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية والحريات، والتشريعات الصحفية، بحضور الجمعية العمومية ومتخصصين وشيوخ المهنة.

txt

خالد البلشى: الصمت الدولى على إبادة الشعب الفلسطينى "عار"

txt

"بين البحر والصخر.. مصر كما رآها صبرى موسى فى نقابة الصحفيين (صور)

وأضاف أن المؤتمر سيضع توصيات، ويتم رفعها لمجلس النقابة واعتمادها، وذلك في محاولة للخروج من المأزق الذي تعاني منه الصحافة والمؤسسات.

وتابع: "تواصلنا من قبل مع الصحفيين أعضاء مجلس النواب، على هامش الحوار الوطني، ونُعد لترتيب لقاء جديد، بشأن ما ستناقشه الجمعية العمومية في التعدلات التشريعية".

خالد البلشي نقيب الصحفيين رؤساء تحرير الصحف المواقع الإخبارية المؤتمر العام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس