الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب الصحفيين يكشف الموقف بشأن تعيين المؤقتين ونادى الإسكندرية

خالد البلشي - نقيب
خالد البلشي - نقيب الصحفيين

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن النقابة مازالت تتواصل بشأن أزمة المؤقتين في الصحف والمؤسسات القومية.

أضاف البلشي، في تصريحات صحفية لمحرري الملف، أن أحد الزملاء الصحفيين صدر لحقه حُكم بالتعويض ضد جريدة الجمهورية بقيمة 500 ألف جنيه ورفعت زميلتين جديدتين دعويين قضائيتين ضد الجريدة خلال الأيام الماضية وهو ما يزيد الخسارة في هذه القضية.

وتابع "هذا حق الزملاء المؤقتين التعيين جزء أساسي من حقهم، يجب على المؤسسات القومية أن تفتح أبوابها أمامهم، لأن هناك مؤسسات تعتمد على هؤلاء بشكل كامل".

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كما كشف البلشي عن توجّه مجلس النقابة في زيارتين إلى محافظة الإسكندرية؛ للوصول إلى حل في أزمة ديون النادي البحري للنقابة.

وقال في تصريحات صحفية لمحرري الملف، إن النقابة كانت قد تقدّمت بطلب لتخفيض قيمة الديون على أرض النادي، والتي تبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وهو الطلب الذي ستنظره المحافظة.

وأضاف: "مجلس النقابة قرر رصد مبلغ لبدء الأعمال، وخاطبنا مجلس الوزراء والمحافظة للبدء في تراخيص النادي".

خالد البلشي نقيب الصحفيين المؤسسات القومية الصحف الصحفيين

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