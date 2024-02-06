الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" تعلن البدء فى إجراءات تطوير خدمات النقابة الداخلية

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

كشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن بدء النقابة في اتخاذ إجراءات بشأن تطوير خدماتها الداخلية، وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، وبالفعل عقدت لقاءً مع مركز أماك التابع لمؤسسة الأهرام، لوضع التصوّر، والبدء في وضع النظام والتطوير.

وقال في تصريحات صحفية لمحرري الملف، إن النقابة بحثت مع متخصصين لربط النظام الداخلي للنقابة في نظام إلكتروني موحّد، منها تطوير الموقع الإلكتروني للنقابة، والصفحات الإلكترونية، والخدمات المُقدّمة مثل مشروع العلاج، والمشاركة في الدورات التدريبية وغير ذلك، إضافة إلى إنشاء تطبيق إلكتروني يُسهّل على الزملاء الحصول على الخدمات الإدارية المختلفة.

تابع "بدأنا بالفعل دراسة ذلك، بحيث يتم تنفيذه العام الجاري، خاصة أن نقل البيانات سيتكلف وقتًا كبيرًا، وجزء من ذلك سيكون لحماية البيانات، ونستهدف توفير كل الخدمات النقابية الكترونيًا".

خالد البلشي نقيب الصحفيين النقابة مؤسسة الأهرام النظام الخدمات الإدارية

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