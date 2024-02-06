الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رسميًا.. نبيه الوحش يتنازل عن ترشحه لمنصب نقيب المحامين

نبيه الوحش
نبيه الوحش

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، الثلاثاء، من تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات على أسماء المرشحين المدرجة في القائمة الأولية التي تم إعلانها السبت الماضي.

وكشفت مصادر بنقابة المحامين عن توجه المحامي نبيه الوحش، إلى مقر اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنادي النهري، اليوم الثلاثاء، للتنازل عن طلب ترشحه لمنصب النقيب، وذلك في آخر أيام تلقي الطعون والتنازلات والتظلمات.

أشارت المصادر، لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة القضائية سوف تنظر الطعون والتظلمات التي تم استلامها على مدار الثلاثة أيام الماضية، غدا الأربعاء على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الخميس.

وأعلن نبيه الوحش، المرشح على مقعد نقيب المحامين، تنازله عن الترشح على مقعد النقيب العام وعدم خوضه الانتخابات المحدد لها ٩ مارس المقبل.

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اليوم.. نظر دعوى وقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين

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نبيه الوحش يتراجع عن الترشح لمنصب نقيب المحامين

وقال الوحش في بيان الثلاثاء: لما كان ترشحي علي مقعد نقيب المحامين العام قد أصاب المرشحين المنافسين بالذعر والرعب فإنني أقرر تنازلي عن الترشح علي مقعد النقيب العام وعدم خوض تلك الانتخابات المحدد لها 9-3-2024

وأضاف: تم استخدام أحدهم لإقامة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وبالرغم من عدم اختصاص مجلس الدولة النظر في مثل هذه القضايا وعدم اختصاصه ولائيا وبالرغم من استحالة استبعادى قانونا، إلاّ أنني أعلن تنازلي عن الترشح علي مقعد النقيب العام وعدم خوض الانتخابات.

ووصل عدد من قدموا أوراق ترشحهم على منصب النقيب العام للمحامين 19 محاميًا، بينما وصل عدد من قدم أوراق ترشحه على مناصب العضوية إلى 255 محاميًا، أغلبهم على مقعد استئناف القاهرة، وبعد القائمة الأولية أصبح العدد 18 مرشحا على منصب النقيب و250 للعضوية.

ويبرز في قائمة الـ١٨ مرشحا على منصب النقيب ٤ مرشحين، هم: حمدي خليفة، النقيب الأسبق، وسامح عاشور، النقيب الأسبق، وعبدالحليم علام، النقيب الحالي، ونبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة والمرشح السابق لمنصب النقيب.

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