المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفلة بالشرابية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، الخميس، عامل بالمشدد 10 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة في الشرابية.

أمر الإحالة كشف عن قيام المتهم "ر.أ" بهتك عرض الطفلة "ر.م"، مستغلاً صغر سنها.

وتلقى رئيس قسم شرطة الشرابية بلاغا من أسرة المجني عليها تتهم فيه عامل بهتك عرض ابنتهم وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض عليه.

أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه وبتضييق الخناق عليه اعترف بالواقعة كاملة حيث تمكنت من إقناع الفتاة بالذهاب معه "من أمام مسكنها"، بحجة شراء حلوي، مشيرًا إلى أنه قام بهتك عرضها داخل مسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم إلى أن تمت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.