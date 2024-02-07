السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل جاره بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق شابًا بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بالشروع فى قتل طالب إثر مشادة كلامية بسبب خلافات عائلية.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوكبير، يفيد بورود بلاغ من "أحمد. ال.أ" 16 سنة، طالب، ومقيم بالعاشر من رمضان، بأنه على إثر مشادة كلامية بينه وبين "هيثم. ال. م" 25 سنة، ومقيم بإحدى قرى المركز، أحضر الأخير زجاجة بها مادة «البنزين» المعجلة للاشتعال، وألقى ما تحويه صوبه وأشعل به النيران محدثًا إصابته، وأن قصد المتهم القتل.

كشفت التحقيقات التي أكدتها تحريات المباحث الجنائية عن أن ارتكاب المتهم للواقعة إثر مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه، نتجت عن خلافات عائلية، تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه باستخدام مادة حارقة «البنزين»، فأحدث ما به من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.