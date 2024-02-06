الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لعصابة سرقة المساكن في الشرابية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 7سنوات بتهمة سرقة المساكن بأسلوب التسلق وارتكاب 5 وقائع في الشرابية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب  التسلق.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، كما اعترفا بارتكابهما 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات إحدى وقائع السرقات وأقرا بانفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

جنايات شمال القاهرة ة سرقة المساكن منطقة الشرابية قسم شرطة الشرابية

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