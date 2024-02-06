الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة الشقق فى النزهة سنة مع الشغل

متهم
متهم

قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار محمد السماحي، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين سنة مع الشغل بتهمة سرقة الشقق السكنية.

أدلى المتهمون بسرقة شقة فى منطقة النزهة باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث قال المتهمون إنهم تخصصوا فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الكالون".

وأضاف المتهمون أنهم راقبوا الشقة قبل سرقتها وتأكدوا أنها خالية من السكان، وأشاروا إلى أنهم يتقاسمون المسروقات فيمن بينهم.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من مواطن أفاد فيه بتعرضه لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقته، تم تشكيل فريق بحث.

تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 3 عاطلين تم القبض عليهم وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق، وإصدار القرار السابق.

محكمة جنح النزهة حبس الشقق السكنية سنة مع الشغل

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