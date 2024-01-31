الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس حارس عقار فى اتهامه بسرقة خزينة فى النزهة

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس حارس عقار على خلفية اتهامه بسرقة خزينة من داخل مسكن بمنطقة النزهة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حارس عقار، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة خزينة من داخل مسكن مالكة مركز تجميل بدائرة قسم شرطة النزهة وبداخلها مبالغ مالية عملة "أجنبية"، بعض مشغولات ذهبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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