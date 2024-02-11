ضبط نجار متهم بسرقة دراجة نارية فى دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تعرض صاحب أحد الحسابات لواقعة سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه بمحافظة دمياط من قِبل "نجار".

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دمياط من (عامل)، باكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه بدائرة المركز، واتهم "نجارًا" بسرقتها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور وبحوزته الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.