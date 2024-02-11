الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط نجار متهم بسرقة دراجة نارية فى دمياط

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تعرض صاحب أحد الحسابات لواقعة سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه بمحافظة دمياط من قِبل "نجار".

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دمياط من (عامل)، باكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه بدائرة المركز، واتهم "نجارًا" بسرقتها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور وبحوزته الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

الأجهزة الأمنية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الحسابات نجار دمياط عامل

مواد متعلقة

ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية فى الجيزة

ضبط 54 قضية اتجار في العملات الأجنبية بـ20 مليون جنيه خلال 24 ساعة

بعد وفاة "مدمن".. ضبط وإحضار مسئولي مصحة علاج إدمان غير مرخصة بكرداسة

الأكثر قراءة

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

لو سمعت طقطقة.. ماذا تقول لك ركبتك ومتى يتطلب زيارة الطبيب؟

قرار من النيابة بشأن واقعة التعدى على سيدة المعادى

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 وتوقعاته خلال الفترة المقبلة

سعر الذهب عالميا الآن وأسعار الذهب اليوم في مصر

مصادر: صفقة الفنادق "التاريخية" تستهدف خفض سعر الدولار في السوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح