الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد وفاة "مدمن".. ضبط وإحضار مسئولي مصحة علاج إدمان غير مرخصة بكرداسة

ضبط متهم
ضبط متهم

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة وفاة "مدمن" داخل مصحة إدمان غير مرخصة بمركز كرداسة، وأمرت بضبط وإحضار المسئولين لتورطهم في وفاته.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مصحة إدمان غير مرخصة.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة "مدمن"، وبالتقابل مع والدة المتوفي ربة منزل، أفادت بأن نجلها مودع بالمصحة منذ 7 أشهر لإدمانه للمواد المخدرة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كرداسة مصحة التحقيق وفاة مدمن مديرية أمن الجيزة المقدم محمد الجوهري

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