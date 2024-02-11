الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يكثف حملاته على الأسواق للتصدى لمحاولات حجب السلع

الأمن العام
الأمن العام

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط القائمين على (مخزن "بدون ترخيص" بالشرقية)، لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من المكرونة بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخله على كمية قدرها (1000 طن مكرونة).

 

كما تم ضبط القائمين على (مصنع ومخزنين "بدون ترخيص" بالجيزة) لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية، بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعُثر بداخلها على (227 طن أعلاف حيوانية).

 

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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