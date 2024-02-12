الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 12 شخصًا فى حوادث متفرقة بالمنيا

حوادث
حوادث

أصيب 12 شخصًا في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق  محافظة المنيا، بسبب السرعة وانفجار الإطارات.

و تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة 12 شخصًا في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار الإطارات.

 انقلاب سيارة ربع نقل طريق الصعيد الزراعي "مصر- أسوان"

وشهد طريق الصعيد الزراعي "مصر- أسوان"، أمام مركز أبوقرقاص، انقلاب سيارة ربع نقل، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر، مما تسبب في إصابة 6 أشخاص.

كما شهد طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام قرية زاوية الجدامي بمركز مغاغة، انقلاب سيارة بمقطورة، مما تسبب في إصابة عامل وتباع.

 إصابة عاملين إثر تصادم سيارة ملاكي بدرجة بخارية بطريق الصعيد الصحراوي الغربي

وشهد طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بجوار نقطة إسعاف دلجا، تصادم سيارة ملاكي بدرجة بخارية، مما تسبب في إصابة عاملين.

وشهد طريق الصعيد الزراعي أمام قرية أبيوها، تصادم سيارة ملاكي بـ"توك توك"، مما تسبب في إصابة طالب وعامل.

تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة.

مدير امن المنيا السرعة الزائدة طريق الصعيد الزراعي النيابة العامة

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