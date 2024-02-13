الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معرضون للأمراض والأوبئة.. "اليونيسف" توضح مأساة أطفال غزة الغذائية والعلاجية

أطفال غزة
أطفال غزة

قال عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن القانون الدولي الإنساني ينص على أن أي عملية عسكرية يجب أن تأخذ في الاعتبار حماية المدنيين والأطفال والمنشآت المدنية.

وتابع، خلال مداخله عبر تطبيق سكايب من عمان على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأطفال في غزة وقف فوري لإطلاق النار، فهناك 20 ألف طفل معرضون للأمراض والأوبئة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

نعمل على توفير المياه النظيفة والأدوية والتطعيمات للأطفال

وأشار إلى وجود 325 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء التغذية الحاد في غزة، ومع استمرار تدهور الأوضاع في غزة سيزيد معاناة الأطفال وانتشار الأوبئة والأمراض، مضيفًا أن المنظمة تعمل على توفير المياه النظيفة والأدوية والتطعيمات للأطفال في قطاع غزة.

وأكد المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن 80 % من الأطفال الصغار في القطاع يعانون فقرا غذائيا حادا، مطالبا المانحين بتقديم دعم يمكننا من توفير الاحتياجات الإنسانية وبرامج الدعم النفسي للأطفال في غزة.

2023 واحدة من أصعب السنوات التي عاشها الطفل

وفي وقت سابق نشرت منظمة اليونيسف تقريرًا عبر موقعها ذكرت فيه أنه في حين أن عشرات الصراعات سرقت بلا رحمة مستقبل عشرات الآلاف من الأطفال، فسوف يذكر عام 2023 باعتباره "واحدة من أصعب" السنوات التي عاشها الطفل، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

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