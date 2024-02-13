الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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البعثة الأممية لحقوق الإنسان: محاولة اجتياح رفح تمثل تهديدا لحياة 1.3 مليون نازح

رفح
رفح

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، "إننا لا نثق بادعاءات الجيش الإسرائيلي في إتاحة ممرات آمنة بقطاع غزة". 

وتابع خلال مداخلته عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية اليوم، أن "الجيش الإسرائيلي يمارس القتل المتعمد وعمليات التطهير العرقي بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "محاولة اجتياح إسرائيل رفح الفلسطينية تمثل تهديدًا لحياة نحو 1.3 مليون نازح".

وأشار إلى أن "إسرائيل تفرض حصارًا اقتصاديًا على الفلسطينيين في غزة مما أدى إلى انتشار المجاعة خاصة، وأن البرامج الزراعية في غزة تواجه وضعًا كارثيًا بسبب تنفيذ الجيش الإسرائيلي سياسية الأرض المحروقة"، موضحًا أن "تل أبيب تقطع الطرق المؤدية إلى أماكن توزيع المساعدات على أهالي قطاع غزة".

ونوه رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان بأن "إسرائيل تستهدف ترحيل الفلسطينيين من غزة حتى يسهل عليها بناء مستوطنات عديدة في القطاع"، مشددًا على أن "إسرائيل تريد إلحاق الأذى الأكبر بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحو الهوية الفلسطينية".

واختتم: "إسرائيل لا تحترم القوانين الدولية وتعد الأكثر عنفًا من خلال حربها في قطاع غزة"، مضيفًا أن "جلسات محكمة العدل الدولية ستبدأ في 19 فبراير للاستماع إلى الشهادات والأدلة بخصوص جرائم الاحتلال".

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