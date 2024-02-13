الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": رفح الفلسطينية باتت مسرحا للعدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

علق بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، على الاستهدافات المستمرة على رفح الفلسطينية.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يدعي أن منطقة رفح الفلسطينية منطقة آمنة، وطلب من الفلسطينيين النزوح إليها، إلا أنها باتت هي الأخرى مكانا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومسرحا لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

 قصف مدفعي متواصل منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن

وتابع أنه ما زلنا نسمع صوت الانفجارات باستمرار وهي ناجمة عن قيام المدفعية الإسرائيلية باستهداف مكثف للمناطق الشرقية برفح الفلسطينية، بالمئات من القذائف المدفعية التي ما زالت تتساقط منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن بمناطق جنوب غزة بالإضافاة إلى غارات الطيران الإسرائيلي.

وأكد أن إسرائيل تستهدف منازل المواطنين والأراضي الزراعية مما خلف عشرات الشهداء والإصابات الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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