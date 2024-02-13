الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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روسيا: رد موسكو على مصادرة أصولها سيكون قاسيا 

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن رد موسكو على مصادرة أصولها سيكون قاسيا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قال الدكتور نهاد إسماعيل، خبير اقتصادي، إن مصادرة أموال روسيا من قِبل أمريكا ودول السبع تراه روسيا بأنه تصعيد خطير، مؤكدًا أنه لا يوجد قرار محكمة يلزم هذه الدول بمصادرة أموال روسيا لتعويض أوكرانيا، كما أن الأخيرة لم تتقدم بطلب لأي محكمة دولية لتعويضها.

وأشار نهاد، خلال تصريحاته لبرنامج "المراقب"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" إلى أن مصادرة أموال روسيا ستجلب وقائع وخيمة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 3 مجموعات عمل لدراسة الوضع القانوني وقد تصدر استنتاجاتها خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك قانون محكمة يمكن دولًا من أخذ أصول دولة ودفعها لأوكرانيا وهل سيكون هناك رد فعل روسيا وهل ستقوم بعمل انتقامي؟ لا أحد يعرف حتى الآن ولكن هناك تبعات هائلة لهذا القرار، وتؤثر على النظام المالي العالمي وتخلق مشاكل كثيرة.

خسائر أوكرانيا من الحرب 411 مليار دولار

وأشار إلى أن خسائر أوكرانيا المادية بلغت 411 مليار دولار ولو استمرت الحرب لعام أو عام ونصف العام قد تصل إلى تريليون دولار، فهل تتحمل روسيا كل هذا المبلغ؟، متسائلًا كيف يتم تعويض أوكرانيا والحرب ما زالت مستمرة؟

موسكو رد موسكو رد موسكو على مصادرة أصولها الخارجية الروسية

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