جيش الاحتلال ينسحب من "صير" جنوبى جنين ويعتقل 5 أشخاص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بلدة صير جنوبي جنين، بعد اعتقال 5 أشخاص.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في قرية صير جنوب جنين.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في القرية لمواطن من عائلة أرشيد، واستهدفته بقذائف "الأنيرجا"، مما أدى إلى اشتعال النيران، وطالبت شابًا موجودًا داخله بتسليم نفسه.

واعتقل الاحتلال من القرية الأشقاء: صلاح وحمزة وعبدالقادر، وخالد سليمان أرشيد، والشاب أحمد شهاب أرشيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الشابين كريم ناصر أمين مرعي من بلدة كفر دان، وأحمد إبراهيم أبوالحسن من بلدة اليامون غرب جنين بعد اقتحام البلدتين ومداهمة منزلي ذويهما وتحطيم محتوياتهما.