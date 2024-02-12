القاهرة الإخبارية: لا صحة لإصابة مسئول لحزب الله اللبنانى

قال أحمد سنجاب، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، إن القوات الجوية الإسرائيلية شنت 3 غارات جوية على بلدة مارون الراس ومنطقة الخيام ومستشفى بنت جبيل الحكومي في الجنوب اللبناني.

لا توجد أنباء لصحة إصابة مسئول لحزب الله اللبنانى

وأكد أنه، قبل قليل، مسيرة معادية استهدفت سيارة بالقرب من مستشفى بنت جبيل الحكومي، وذلك في استمرار سياسة الاغتيالات عبر المسيرات التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، والتي تعد الأبرز، حيث إن هناك معلومات أولية تفيد باستهداف مسئول بارز لحزب الله اللبناني، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا توجد أنباء لصحة إصابة مسئول لحزب الله اللبناني أم لا، لأن الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على مدار الأيام القليلة الماضية، لم تصب الأهداف التي كانت تستهدفها في تلك المناطق.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الحادية عشرة من صباح اليوم، عدوانا جويا حيث شن غارة استهدفت بالصواريخ بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة الخيام، وأغار على دفعتين على تلة العويضة بين كفركلا وعديسة قضاء مرجعيون.