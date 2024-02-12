نتنياهو: لن نفوت أى فرصة لتحرير المحتجزين ويجب أن يستمر الضغط العسكرى حتى النصر

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الضغط العسكري فقط حتى تحقيق النصر سيؤدي إلى إطلاق سراح كل المحتجزين في قطاع غزة.

وأكد وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أننا لن نفوت أي فرصة لتحرير المحتجزين ويجب أن يستمر الضغط العسكري حتي النصر على غزة.

جاء ذلك تعقيبًا عن تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي موجة هجمات ضد أهداف نوعية في المنطقة المتضررة جنوب قطاع غزة وتحرير محتجزين وسط قصف واسع لرفح أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.