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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: نقل المحتجزين الإسرائيليين المحررين لمستشفى بوسط إسرائيل

نقل المحتجزين الإسرائيليين
نقل المحتجزين الإسرائيليين المحررين

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجلا يفيد بنقل المحتجزين المحررين الإسرائيليين إلى مستشفى "شيبا" بوسط إسرائيل.

وأكدت السلطات الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من الإفراج عن محتجزين اثنين خلال عملية في مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة، لافتًا إلى أن المحتجزين المحررين بحالة جيدة، حسب تصريحات الأطباء.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سلسلة غارات عنيفة، استهدفت مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وقالت منظمات إغاثية إن أي هجوم على رفح في الجزء الجنوبي من قطاع غزة سيكون كارثيًا، وهذا آخر مكان آمن نسبيًا في القطاع الذي دمرته الحملة العسكرية الإسرائيلية.

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