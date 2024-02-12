الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أبوردينة" يطالب بوقف العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين فورًا

أبوردينة
أبوردينة

طالب نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فورا، ووقف المجازر التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة يوميًا، خاصة إذا شن جيش الاحتلال هجومًا بريًا على مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وأكد، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، أن على الإدارة الأمريكية ألا تبقى رهينة للسياسة الإسرائيلية، خاصة أن المنطقة باتت على مفترق طرق، واستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى توسعها إقليميًا.

وأشار إلى أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ممر آمن للفلسطينيين محض ترهات وخداع للعالم، لأنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة، ولا يمكن عودة المواطنين في ظل القصف المتواصل على وسط وشمال القطاع وحدوث نكبة جديدة وتهجير قسري خارج القطاع أمر مرفوض ولن نسمح به.

رام الله الإدارة الأميركية إسرائيل فلسطين الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قطاع غزة العدوان الإسرائيلى الشعب الفلسطيني

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