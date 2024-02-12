"الحوثى" تعلن استهداف سفينة أمريكية بصواريخ فى البحر الأحمر وتحقيق إصابة مباشرة

قالت جماعة "الحوثي": استهدفنا سفينة أمريكية بعدد من الصواريخ البحرية في البحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة.

استهداف سفينة ستار آيريس الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ

وأشار الحوثيون، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إلى أنه "تم استهداف سفينة ستار آيريس الأمريكية بالبحر الأحمر بصواريخ من قبل مقاتلينا وحققنا إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق، أكدت شركة أمبري لأمن الملاحة البحرية أن سفينة مملوكة لجهة يونانية ترفع علم جزر مارشال تبلغ عن رصد مقذوف قبالة جيبوتي على مسافة 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر، وذلك وفقًا لفضائية الغد الإخبارية.

وأكدت الشركة، اليوم الإثنين، أنها تلقت معلومات تفيد بأن السفينة تعرضت للاستهداف بصواريخ في حادثتين خلال 20 دقيقة.